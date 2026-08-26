Солнце станет активнее в ближайшие три дня: когда ожидать магнитную бурю и какой она будет Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие трое суток геомагнитная обстановка начнет ухудшаться, а пик возмущений придется на 28 августа. Если 26 августа индекс Кр останется на спокойном уровне, то уже к 27 августа вероятность бури возрастет до 51%, а на следующий день достигнет 65%.

Специалисты предупреждают, что в средних широтах 28 августа ожидаются возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. Прогнозируемые значения индекса Ар, характеризующего планетарную активность, составят 22 балла 27 августа и возрастут до 34 баллов 28 августа, тогда как в первый день периода он едва достигал 5 единиц.

В долгосрочной перспективе, на месяц вперед, ученые фиксируют относительно спокойную обстановку на Солнце без прогнозируемых серьёзных волнений.

При этом вспышки на Солнце, хоть и не несут фатальной угрозы для нашей планеты, могут серьезно навредить спутникам на орбите. Об этом предупредил учёный Натан Эйсмонт.