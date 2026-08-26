«Его риторика деградировала»: Захарова жестко отреагировала на слова Стубба об ударах по России Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Финляндии Александер Стубб демонстрирует явную политическую и человеческую деградацию. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik, комментируя его поддержку ударов ВСУ по РФ.

«Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как "п". Потому что, ну вы знаете, ну это какой-то ступор. Это невозможно объяснить. Но вас почему это должно удивлять? Вы-то следите за его риторикой. И его риторика деградировала все эти годы. Деградировала в прямом смысле слова», — указала Захарова.

Тем временем в Кремле также прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве с удивлением восприняли рассуждения финского коллеги о целесообразности атак на российские объекты, включая логистические центры. Он обратил внимание, что буквально за несколько недель до этого Александр Стубб сам говорил о неизбежности возобновления диалога с Россией.