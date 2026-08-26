В Забайкалье подросток погибла при падении машины в реку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье автомобиль с компанией подростков рухнул в реку Чара. В результате происшествия одна несовершеннолетняя девушка погибла, ещё одна числится пропавшей без вести. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в региональном главке МЧС России.

Трагедия случилась в селе Чара Каларского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, машина пробила металлическое ограждение и ушла под воду. В салоне находились пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

Троим парням удалось выбраться из тонущего авто самостоятельно. Спасатели извлекли машину из реки только утром следующего дня, и внутри было обнаружено тело одной из девушек. Поиски второй пассажирки продолжаются до сих пор.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Всего к поисково-спасательным мероприятиям привлечены 23 человека и 12 единиц специальной техники. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства этой страшной аварии.

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