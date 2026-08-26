Специалисты начали обследование места возгорания на стройплощадке АГХК. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Специалисты начали обследование места возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что оперативные службы уже ликвидировали очаги возгорания на строительной площадке комплекса.

«В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Начато обследование места происшествия», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам губернатора региона Василия Орлова, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Часть пострадавших находится в Свободненской больнице, часть доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.

Напомним, вторник, 25 августа, стал тяжелым днем для Приамурья. Происшествие, унесшее жизни трех человек, случилось на Амурском газохимическом комплексе. На территории предприятия разгорелся пожар. В результате пострадали почти 150 человек.

Следственный отдел завел уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работает следователь-криминалист, допрашивают потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы.