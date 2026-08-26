Латвийцев призвали ловить крыс на улицах и дарить их ученым. Фото: Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В Латвии ученые призвали жителей ловить уличных крыс и передавать их для лабораторных исследований. Главная цель необычной инициативы, пишет LSM, — контроль опасных инфекций, в частности лептоспироза, вспышки которого несут угрозу здоровью горожан.

Как сообщила директор научного института BIOR Ольга Валциня, прошлогодний мониторинг выявил тревожную тенденцию. Опасная бактерия leptospira была обнаружена у 34% проверенных диких грызунов.

«Мы в городах видим и крыс, и мышей. Они бегают по нашим запасам в подвалах, по мусорным контейнерам, и люди тоже могут заболевать отдельными болезнями», — пояснила она, отметив простоту заражения через бытовые контакты.

Ученые подчеркивают, что сбор данных помогает вовремя информировать население и оптимизировать расходы самоуправлений на дератизацию. Однако для масштабного анализа исследователям критически необходима помощь граждан.

«Мы в течение всего сезона принимаем всё. Можно просто положить в пакет. Нам нужно знать только, где грызун был найден или пойман», — отметила Валциня, добавив, что при больших объемах специалисты могут сами приехать за образцами.

Сдавать животных можно в пунктах приема BIOR по всей стране. При этом эксперты строго предупреждают: грызунов категорически нельзя отправлять через почтовые пакоматы из-за риска порчи отправлений, а сбор тел нужно проводить исключительно в защитных перчатках, упаковывая их в несколько плотных пакетов.

Ранее в Турции предложили направить свою «армию из собак и полосатых кошек» на защиту Парижа, который уже буквально захвачен крысами и мышами.