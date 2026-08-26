Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейские лидеры отказались от визита в Киев на День независимости из-за их возможной связи с недавним заявлением экс-министра обороны Михаила Федорова. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Возникает закономерный вопрос: почему ни президент Макрон, ни канцлер Мерц, ни глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ни председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины, хотя ранее сообщалось, что они примут участие в торжествах», — говорится в публикации.

Второй причиной отказа от поездки, по мнению экс-пресс-секретаря, стало нежелание лидеров ассоциироваться с ухудшением ситуации в стране. Мендель добавила, что в Европе зреет понимание: из-за коррупционных скандалов и нарушений прав человека окружение Зеленского серьезно подорвало позиции Украины.

Ранее сам Михаил Федоров заявлял о кризисе управления и настаивал на проведении выборов в Незалежной, подчеркнув, что люди устали жить без понимания логики принимаемых решений.