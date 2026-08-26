Что будет с дипломами бакалавров и магистров при новой модели образования: в Минобрнауки дали ответ

Минобрнауки: дипломы магистров и бакалавров останутся документами об образовании. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

Дипломы бакалавров и магистров не потеряют силы, несмотря на переход на новую модель образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

«Дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования», — заявили в ведомстве.

При этом, студенты, которые в свое время поступили на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года.