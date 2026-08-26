В Бердянске пенсионерка получила 14 лет колонии за перевод 3 тысяч рублей ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запорожский областной суд признал 74-летнюю жительницу Бердянска виновной в государственной измене и приговорил ее к 14 годам колонии. Об этом пишет ТАСС.

Следствие установило, что пенсионерка через мобильное приложение украинского банка перевела 1500 гривен (около 3383 рублей) на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как выяснилось в ходе расследования, женщина пошла на этот шаг из-за негативного отношения к российской власти в связи с началом специальной военной операции.

Ранее прокуратура ЛНР сообщила, что Верховный суд республики приговорил 37-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за шпионаж и государственную измену. Следствие установило, что мужчина в марте 2023 года добровольно начал собирать информацию о местах дислокации российских военнослужащих и передавал ее украинским спецслужбам через мобильный телефон.