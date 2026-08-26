Захарова: выборы премьера Британии – это анекдот под названием «демократия». Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила процедуру избрания британского премьер-министра с «анекдотом под названием западная демократия». По её словам, к настоящей демократии это не имеет никакого отношения. Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

«Извините, у меня такое впечатление, что дети в средней школе честнее и прямее выбирают старосту. Пусть через записочки, пусть через какие-то опросы. Но там и то понятнее история, нежели то, как приходит во власть, например, премьер-министр Британии», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что за последние десятилетия ни один британский премьер не избирался прямым голосованием граждан. Напомним, лейборист Энди Бернэм возглавил правительство Соединённого Королевства 20 июля, сменив Кира Стармера, который ушёл в отставку на фоне острого политического кризиса. Бернэм стал шестым премьером Британии за последние десять лет.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не ожидает положительных перемен в отношениях с Великобританией после отставки премьер-министра Кира Стармера.

Мария Захарова также иронично отреагировала на заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о намерении «вселить надежду» в британцев, поинтересовавшись, куда его предшественник «отправил Надежду».