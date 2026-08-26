ФСБ задержала 11 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность сторонников запрещённых в России международных террористических организаций в Кабардино-Балкарии и Адыгее. В Зольском районе КБР задержаны 11 участников террористической ячейки. Они пропагандировали радикальную идеологию и совершали насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Суд уже избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ также предупредили, что иностранные спецслужбы продолжают активно искать в Интернете и соцсетях потенциальных исполнителей терактов и диверсий против России. Всех, кто согласится на сотрудничество, установят и привлекут к ответственности.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники ФСБ задержали в Майкопе местного жителя, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на объекте Минобороны России. При обыске у него изъяли самодельные зажигательные устройства.