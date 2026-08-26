Когда опубликуют демоверсии ЕГЭ: стала известна дата Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

28 августа на официальных порталах появятся демонстрационные варианты контрольных материалов для сдачи Единого государственного экзамена. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

«Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена. Сегодня публикуются уже демоверсии экзаменов девятых классов — ОГЭ», — указал Музаев.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заверил общественность, что кардинальных перемен в содержании ЕГЭ не планируется. По его словам, задания не станут ни сложнее, ни проще по сравнению с предыдущим периодом.

Глава ведомства пояснил, что все экзаменационные вопросы будут строго соответствовать действующему 704-му приказу и федеральным образовательным программам.