Выяснилось, в каких российских школах с 1 сентября начнут ставить оценки за поведение

Кравцов: оценка поведения появится в 10 школах каждого региона с 1 сентября. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Апробировать трехуровневую систему оценки поведения в десяти школах каждого региона будут с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании.

«Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена», — сказал министр.

Ранее сайт KP.RU собрал список главных изменений и новшеств в школах России с 1 сентября 2026 года. Так, самое обсуждаемое нововведение - оценки за поведение. Появятся у всех, кроме первоклашек. Сначала систему обкатают в десяти школах каждого региона, а с 1 сентября 2027 года введут повсеместно. Оценивать станут по трехбалльной шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

При этом в семи регионах такие оценки начали выставлять уже в прошлом учебном году - в качестве эксперимента. Участники - Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Республика Мордовия.