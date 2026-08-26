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Общество26 августа 2026 3:00

Что изменится в школах с 1 сентября: Оценки за поведение, новый предмет и другие новшества

С 1 сентября 2026 года в школах появятся оценки за поведение и новый предмет
Анна ЛУКЬЯНОВА
За плохое поведение детей наказывать не будут - только воспитывать.

За плохое поведение детей наказывать не будут - только воспитывать.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале каждого учебного года в наших школах что-то меняется. В этом году перекроили программу, добавили новые предметы, усложнили жизнь хулиганам, а учителям дали особый статус.

Мы собрали список главных изменений и новшеств в школах России с 1 сентября 2026 года. О чем стоит помнить детям и их родителям.

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026

Оценки за поведение в школах

Самое обсуждаемое нововведение - оценки за поведение. Появятся у всех, кроме первоклашек. Сначала систему обкатают в десяти школах каждого региона, а с 1 сентября 2027 года введут повсеместно.

Как будут ставить оценку за поведение:

Оценивать станут по трехбалльной шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Критериев - четыре: дисциплина и соблюдение устава школы; социальное взаимодействие с другими детьми и педагогами; личностные качества и учебная активность.

На что влияет оценка за поведение:

А как ими оперировать? Например, ребенок блестяще ответил у доски, но потом весь урок шептался с соседом по парте и плевался бумажками - это какая оценка?

Еще вопрос: что грозит за «недопустимое»? В Минпросе четко обозначили: наказывать не будут, будут воспитывать. Если двойка за четверть (или триместр), школа соберет психолого-педагогический консилиум, выстроят индивидуальный план профилактической работы, побеседуют с родителями. При этом родители смогут оспорить оценку, обратившись в комиссию по урегулированию споров (такие должны быть во всех школах).

На оценки по предметам, на допуск к итоговой аттестации (ОГЭ) оценка за поведение не повлияет. Так что прагматичные дети вряд ли будут их бояться.

Прагматичные дети вряд ли будут бояться оценок за поведение.

Прагматичные дети вряд ли будут бояться оценок за поведение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кого выгонят с занятий в школе

С нарушителями дисциплины учителя теперь будут действовать по протоколу от Минпроса (есть указ об этом, действует до следующего 1 сентября). За первое нарушение - замечание. Если ученик продолжает нарушать порядок, педагог зовет директора (или другого ответственного за дисциплину в школе: советника по воспитанию, педагога-психолога и пр.) для профилактической беседы. Хулигана могут вывести с урока, а после нагоняя - вернуть за парту.

ИЗМЕНИЯ В УРОКАХ: НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Много истории

Для средних классов ввели единую программу по истории с фиксированным количеством часов на предметы. Их три - всеобщая история, история России и история родного края. В пятых классах, например, 68 часов отведено на всеобщую и 34 - на историю родного края. В восьмых классах - 34 часа всеобщей и 68 - истории России.

В 2027 - 2028 годах девятиклассникам хотят добавить обязательный устный экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Поэтому программу унифицируют, чтобы соответствовала вопросам и сложности экзамена. А учителей уже сейчас предупредили: темы не переставлять, идти четко по программе, детей не путать.

Обществознание ужали

Раньше «общагу» изучали с шестого класса, теперь оставили только в 9 - 11-х. В девятом - один час в неделю, в десятом - одиннадцатом - два часа в неделю. Заниматься будут по единым учебникам под редакцией Дмитрия Медведева. Как сказали в Минпросе, из программы убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы усилили.

Изменения в иностранных языках

Иностранного языка тоже стало меньше. В 5 - 7-х классах часы сократили примерно на треть - с 510 до 408 в год. И теперь учить английский, немецкий, китайский, французский и испанский дети будут два часа в неделю вместо трех. В 8 - 9-х классах и в старшей школе ничего не меняли.

Зато список языков расширили: с 1 сентября школы могут учить детей арабскому, если будут желающие и если найдут учителей. Как второй иностранный. Образовательная программа уже разработана и утверждена. Есть даже переведенные на арабский книга о России и русские народные сказки. Также три года проводится Всероссийская олимпиада по арабскому. В общем, спрос есть.

С 1 сентября школы могут учить детей арабскому, если будут желающие и если найдут учителей. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.

С 1 сентября школы могут учить детей арабскому, если будут желающие и если найдут учителей. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.

Новый предмет - Духовно-нравственная культура России

«Духовно-нравственная культура России», сокращенно ДНКР, - новый предмет, который будут изучать в 5 - 7-х классах. Вводят его поэтапно: со второго полугодия ДНКР появится у пятиклассников, со следующего 1 сентября - в 6 - 7-х классах. Новичок заменит факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Но это полноценный обязательный предмет со своей программой. Расписание из-за него не раздуется, поскольку часы выкроили за счет иностранного языка и обществознания.

Вести будут учителя истории. С детьми обсудят традиционные ценности России, рассматривая их «через призму биографий выдающихся личностей» (цитата из приказа Минпросвещения) - государственных деятелей, ученых, художников, писателей, поэтов, а также военных, включая участников СВО. Для курса уже отобраны 83 героя, среди которых Лев Толстой, Федор Достоевский, Юрий Гагарин, Зоя Космодемьянская, Илья Муромец.

ОБЗЖ разделили

В 2024 году «Основы безопасности и защиты Родины» ввели в школах вместо курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Программа была составлена по системе модулей, а теперь ОБЗЖ разделили на два курса - «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». И тот, и тот обязательны для 8-х и 10-х классов. Каждый - по 34 учебных часа. Тематика первого - правила безопасности на дороге, в интернете, при пожарах, природных катаклизмах, бытовых авариях. Второго - принципы национальной безопасности, ЧС, подготовка к военной службе, первая помощь, противодействие экстремизму и терроризму.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЕРВЫХ КЛАССОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Три урока в день

В сентябре - октябре (адаптационный период) Минпросвещения рекомендует ставить не больше трех уроков в день для первых классов. Каждый по 35 минут и с обязательной физкультминуткой. Плюс две перемены по 20 минут и одна динамическая пауза не менее 40 минут, желательно на свежем воздухе.

В ноябре - декабре можно проводить по четыре урока по 35 минут, с января по май - тоже четыре урока, но уже по 40 минут. Один раз в неделю допустимы пять уроков за счет физкультуры.

А еще черным по белому прописали - никаких домашних заданий! Даже «по желанию».

В адаптационный период Минпросвещения рекомендует ставить не больше трех уроков в день для первых классов.

В адаптационный период Минпросвещения рекомендует ставить не больше трех уроков в день для первых классов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО УРОКОВ МОЖЕТ БЫТЬ В ШКОЛЕ У 2-11 КЛАССА

У 2 - 4-х классов максимальная нагрузка - 5 уроков ежедневно, у 5 - 6-х - 6 уроков, у 7 - 11-х классов - 7 уроков.

Продолжительность - 45 минут. Один раз в неделю можно поставить на один урок больше, если этот урок - физкультура. Есть шанс, что в школах увеличат большую перемену с 20 до 30 минут, чтобы дети могли спокойно поесть, но пока это только рекомендация Роспотребнадзора.

ОСОБЫЙ СТАТУС УЧИТЕЛЕЙ

Педагог - опять звучит гордо

20 июля вступил в силу указ президента об особом статусе педагогов, который признает общественную значимость профессии.

Учителям гарантируют:

- дополнительное профобразование и непрерывное методическое сопровождение;

- бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами,

- право на бесплатное посещение музеев и бесплатную юридическую помощь,

- за 25 лет стажа - «Ветерана труда».

Молодежи - наставников в первый год работы.

Отдельный пункт - «защита от угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности».

Про повышение зарплат в указе не написано, но обещают усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки.

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