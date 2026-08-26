За плохое поведение детей наказывать не будут - только воспитывать. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале каждого учебного года в наших школах что-то меняется. В этом году перекроили программу, добавили новые предметы, усложнили жизнь хулиганам, а учителям дали особый статус.

Мы собрали список главных изменений и новшеств в школах России с 1 сентября 2026 года. О чем стоит помнить детям и их родителям.

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026

Оценки за поведение в школах

Самое обсуждаемое нововведение - оценки за поведение. Появятся у всех, кроме первоклашек. Сначала систему обкатают в десяти школах каждого региона, а с 1 сентября 2027 года введут повсеместно.

Как будут ставить оценку за поведение:

Оценивать станут по трехбалльной шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Критериев - четыре: дисциплина и соблюдение устава школы; социальное взаимодействие с другими детьми и педагогами; личностные качества и учебная активность.

На что влияет оценка за поведение:

А как ими оперировать? Например, ребенок блестяще ответил у доски, но потом весь урок шептался с соседом по парте и плевался бумажками - это какая оценка?

Еще вопрос: что грозит за «недопустимое»? В Минпросе четко обозначили: наказывать не будут, будут воспитывать. Если двойка за четверть (или триместр), школа соберет психолого-педагогический консилиум, выстроят индивидуальный план профилактической работы, побеседуют с родителями. При этом родители смогут оспорить оценку, обратившись в комиссию по урегулированию споров (такие должны быть во всех школах).

На оценки по предметам, на допуск к итоговой аттестации (ОГЭ) оценка за поведение не повлияет. Так что прагматичные дети вряд ли будут их бояться.

Прагматичные дети вряд ли будут бояться оценок за поведение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кого выгонят с занятий в школе

С нарушителями дисциплины учителя теперь будут действовать по протоколу от Минпроса (есть указ об этом, действует до следующего 1 сентября). За первое нарушение - замечание. Если ученик продолжает нарушать порядок, педагог зовет директора (или другого ответственного за дисциплину в школе: советника по воспитанию, педагога-психолога и пр.) для профилактической беседы. Хулигана могут вывести с урока, а после нагоняя - вернуть за парту.

ИЗМЕНИЯ В УРОКАХ: НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Много истории

Для средних классов ввели единую программу по истории с фиксированным количеством часов на предметы. Их три - всеобщая история, история России и история родного края. В пятых классах, например, 68 часов отведено на всеобщую и 34 - на историю родного края. В восьмых классах - 34 часа всеобщей и 68 - истории России.

В 2027 - 2028 годах девятиклассникам хотят добавить обязательный устный экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Поэтому программу унифицируют, чтобы соответствовала вопросам и сложности экзамена. А учителей уже сейчас предупредили: темы не переставлять, идти четко по программе, детей не путать.

Обществознание ужали

Раньше «общагу» изучали с шестого класса, теперь оставили только в 9 - 11-х. В девятом - один час в неделю, в десятом - одиннадцатом - два часа в неделю. Заниматься будут по единым учебникам под редакцией Дмитрия Медведева. Как сказали в Минпросе, из программы убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы усилили.

Изменения в иностранных языках

Иностранного языка тоже стало меньше. В 5 - 7-х классах часы сократили примерно на треть - с 510 до 408 в год. И теперь учить английский, немецкий, китайский, французский и испанский дети будут два часа в неделю вместо трех. В 8 - 9-х классах и в старшей школе ничего не меняли.

Зато список языков расширили: с 1 сентября школы могут учить детей арабскому, если будут желающие и если найдут учителей. Как второй иностранный. Образовательная программа уже разработана и утверждена. Есть даже переведенные на арабский книга о России и русские народные сказки. Также три года проводится Всероссийская олимпиада по арабскому. В общем, спрос есть.

С 1 сентября школы могут учить детей арабскому, если будут желающие и если найдут учителей. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.

Новый предмет - Духовно-нравственная культура России

«Духовно-нравственная культура России», сокращенно ДНКР, - новый предмет, который будут изучать в 5 - 7-х классах. Вводят его поэтапно: со второго полугодия ДНКР появится у пятиклассников, со следующего 1 сентября - в 6 - 7-х классах. Новичок заменит факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Но это полноценный обязательный предмет со своей программой. Расписание из-за него не раздуется, поскольку часы выкроили за счет иностранного языка и обществознания.

Вести будут учителя истории. С детьми обсудят традиционные ценности России, рассматривая их «через призму биографий выдающихся личностей» (цитата из приказа Минпросвещения) - государственных деятелей, ученых, художников, писателей, поэтов, а также военных, включая участников СВО. Для курса уже отобраны 83 героя, среди которых Лев Толстой, Федор Достоевский, Юрий Гагарин, Зоя Космодемьянская, Илья Муромец.

ОБЗЖ разделили

В 2024 году «Основы безопасности и защиты Родины» ввели в школах вместо курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Программа была составлена по системе модулей, а теперь ОБЗЖ разделили на два курса - «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». И тот, и тот обязательны для 8-х и 10-х классов. Каждый - по 34 учебных часа. Тематика первого - правила безопасности на дороге, в интернете, при пожарах, природных катаклизмах, бытовых авариях. Второго - принципы национальной безопасности, ЧС, подготовка к военной службе, первая помощь, противодействие экстремизму и терроризму.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЕРВЫХ КЛАССОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Три урока в день

В сентябре - октябре (адаптационный период) Минпросвещения рекомендует ставить не больше трех уроков в день для первых классов. Каждый по 35 минут и с обязательной физкультминуткой. Плюс две перемены по 20 минут и одна динамическая пауза не менее 40 минут, желательно на свежем воздухе.

В ноябре - декабре можно проводить по четыре урока по 35 минут, с января по май - тоже четыре урока, но уже по 40 минут. Один раз в неделю допустимы пять уроков за счет физкультуры.

А еще черным по белому прописали - никаких домашних заданий! Даже «по желанию».

В адаптационный период Минпросвещения рекомендует ставить не больше трех уроков в день для первых классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО УРОКОВ МОЖЕТ БЫТЬ В ШКОЛЕ У 2-11 КЛАССА

У 2 - 4-х классов максимальная нагрузка - 5 уроков ежедневно, у 5 - 6-х - 6 уроков, у 7 - 11-х классов - 7 уроков.

Продолжительность - 45 минут. Один раз в неделю можно поставить на один урок больше, если этот урок - физкультура. Есть шанс, что в школах увеличат большую перемену с 20 до 30 минут, чтобы дети могли спокойно поесть, но пока это только рекомендация Роспотребнадзора.

ОСОБЫЙ СТАТУС УЧИТЕЛЕЙ

Педагог - опять звучит гордо

20 июля вступил в силу указ президента об особом статусе педагогов, который признает общественную значимость профессии.

Учителям гарантируют:

- дополнительное профобразование и непрерывное методическое сопровождение;

- бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами,

- право на бесплатное посещение музеев и бесплатную юридическую помощь,

- за 25 лет стажа - «Ветерана труда».

Молодежи - наставников в первый год работы.

Отдельный пункт - «защита от угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности».

Про повышение зарплат в указе не написано, но обещают усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки.

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