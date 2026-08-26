Власти Польши предупредили о кризисе в отношениях Киева и Европы из-за «прославления преступников»

Пшидач заявил, что создание нацпантеона Украиной ухудшит отношения с Европой Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Планы властей Украины по созданию национального пантеона героев могут серьезно осложнить отношения Киева не только с Варшавой, но и со всей Западной Европой. Об этом заявили в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого.

В эфире радиостанции RMF FM представитель польского лидера Марчин Пшидач подчеркнул, что Украине не стоит «оскорблять историческую память жертв и прославлять преступников». Подобные действия неизбежно повлекут за собой негативные политические последствия для Киева.

«Я считаю, что это не улучшит отношения не только с Польшей, но и с другими странами, со всей Западной Европой», — отметил Пшидач.

На фоне роста исторических разногласий в канцелярии также сообщили, что поездка польского лидера в Киев в ближайшие месяцы не планируется. До декабря президент сосредоточен на работе в рамках G20.

Напомним, прах первого главы ОУН* Евгения Коновальца перезахоронили с военными почестями на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. Власти Польши построение украинской идентичности на фигурах лидеров ОУН* назвали «близорукой политикой».

* – Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.