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НовостиВ мире26 августа 2026 8:05

Стубб представил позитивный для Украины исход конфликта с Россией

Стубб назвал вступление Украины в ЕС наилучшим результатом конфликта с Россией
Семен ЗИМИН
Стубб назвал вступление Украины в ЕС наилучшим результатом конфликта с Россией

Стубб назвал вступление Украины в ЕС наилучшим результатом конфликта с Россией

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вступление Украины в Европейский Союз станет для неё наилучшим итогом противостояния с Россией. По его мнению, Киев в конечном счёте обязательно получит членство в объединении, и это будет главным успехом в урегулировании конфликта.

Вместе с тем Стубб предупредил украинские власти, что переговорный процесс по вступлению в ЕС окажется сложным и потребует больших усилий. Он отметил, что Киеву предстоит пройти долгий путь реформ и выполнить множество условий, прежде чем интеграция станет реальностью. При этом финский президент выразил уверенность в конечном успехе этого процесса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала высказывания Александра Стубба. Дипломат заявила, что риторика президента Финляндии свидетельствует о его политической и человеческой деградации.