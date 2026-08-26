Стубб представил позитивный для Украины исход конфликта с Россией

Стубб назвал вступление Украины в ЕС наилучшим результатом конфликта с Россией Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вступление Украины в Европейский Союз станет для неё наилучшим итогом противостояния с Россией. По его мнению, Киев в конечном счёте обязательно получит членство в объединении, и это будет главным успехом в урегулировании конфликта.

Вместе с тем Стубб предупредил украинские власти, что переговорный процесс по вступлению в ЕС окажется сложным и потребует больших усилий. Он отметил, что Киеву предстоит пройти долгий путь реформ и выполнить множество условий, прежде чем интеграция станет реальностью. При этом финский президент выразил уверенность в конечном успехе этого процесса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала высказывания Александра Стубба. Дипломат заявила, что риторика президента Финляндии свидетельствует о его политической и человеческой деградации.