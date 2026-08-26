Посольство Украины просит США отменить выступление российского скрипача Репина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Посольство Украины в США обратилось к Аннаполисскому симфоническому оркестру с призывом отменить участие российского скрипача Вадима Репина в осенних концертах. Выступления запланированы на 6–7 ноября в Мэриленд-холле. Об этом дипломаты сообщили в соцсетях.

«Решение пригласить г-на Репина вызывает серьезные опасения, учитывая его задокументированное участие в спонсируемых государством и связанных с государством культурных инициативах России», — говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что Репин выступал на концерте, организованном кремлевским фондом в честь «великих защитников» России, а его Фонд развития искусств с начала боевых действий получил существенное финансирование из Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии Мангеймский филармонический оркестр исключил скрипача Вадима Репина из программы после обращения посольства Украины. При этом директор швейцарского фестиваля Рено Капюсон не стал отменять выступление Репина, заявив, что музыка поддерживает мир между людьми.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что невозможно отменить русскую культуру, отметив, что мировая культура будет беднеть без русского компонента.

МИД РФ Мария Захарова также говорила, что «отмена культуры — признак бескультурья» и является проявлением варварства. А те, кто продавливает такие решения, позорят свой народ и страну.