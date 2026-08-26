Восемь пострадавших при пожаре в Амурской области находятся в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате пожара на Амурском ГХК проходят лечение 37 пострадавших. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Амурской области.

В ведомстве отметили, что с пострадавшими работают врачи из федеральных центров. После осмотра медики примут решение о о необходимости их эвакуации.

Напомним, вторник, 25 августа, стал тяжелым днем для Приамурья. Происшествие, унесшее жизни трех человек, случилось на Амурском газохимическом комплексе. На территории предприятия разгорелся пожар. В результате пострадали почти 150 человек.

Следственный отдел завел уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работает следователь-криминалист, допрашивают потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы.