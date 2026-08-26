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НовостиВ мире26 августа 2026 8:31

Канада стоит на пороге катастрофической войны с США

Economist: Канада стоит на пороге опасной экономической войны с США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Economist: Канада стоит на пороге опасной экономической войны с США

Economist: Канада стоит на пороге опасной экономической войны с США

Фото: REUTERS.

Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США, в которой она не сможет победить. Об этом пишет журнал Economist.

Напряжение нарастает после решения президента США Дональда Трампа поднять с 1 января 2027 года пошлины до 50% на канадские автомобили, автокомпоненты и сталь. Такой шаг стал ответом на срыв торговых переговоров, спровоцировавший Оттаву на ответные меры. Премьер Канады Марк Карни объявил о введении с 8 сентября пошлин в размере 15%, 25% и 50% на американский импорт.

"Канадский премьер-министр на грани катастрофической торговой войны", — отмечает издание.

По мнению экспертов Economist, экономика США способна пережить потерю канадского рынка, тогда как для Канады последствия окажутся критическими. Карни настоятельно рекомендуется избежать эскалации конфликта и найти дипломатический выход до вступления пошлин в силу. Ситуация усугубляется сообщениями Bloomberg о планах Вашингтона ввести новые ограничения против Оттавы.

Как писал сайт KP.RU, Оттава уже готовится к противостоянию с Вашингтоном. Минфин Канады объявил о выделении 5,4 млрд долларов для поддержки канадских предпринимателей и работников, которые пострадают от введения пошлин.