Полиция Берлина столкнулась с острой нехваткой кандидатов, знающих немецкий язык Фото: REUTERS.

Берлинская полиция сталкивается с проблемой нехватки молодых кадров, которые знали бы немецкий язык. Президент полиции Барбара Словик Майзель в интервью для RBB подчеркнула, что полиция ищет специалистов, которые полностью соответствуют её требованиям. Однако в прошлом году четверть учебных мест так и остались незаполненными, пишет Spiegel.

«У нас есть кандидаты, но у нас также есть высокие требования, которые мы не можем снизить. Мы должны изо дня в день объяснять наши действия полиции», - заявила президент полиции.

Полиция Берлина активно привлекает молодых людей и пожилых людей с профессиональным образованием через соцсети, но многие кандидаты сталкиваются с трудностями при подаче заявок. Основная проблема - диктант: около 40% абитуриентов считают тест по немецкому языку сложным.

Однако Майзель настаивает на хорошем знании языка. Кандидаты также должны разбираться в правовых аспектах и уметь объяснять их гражданам. Многие не справляются с письменными тестами и грамматикой из-за недостаточного знания немецкого. В прошлом году из 1224 мест было заполнено только 936.

Ранее KP.RU сообщил, что Германия не может полностью укомплектовать свою бригаду в Литве, которая должна быть развёрнута до конца 2027 года. По данным Минобороны ФРГ, не хватает около 2 тысяч добровольцев.