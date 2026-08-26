Памфилова: на выборы зарегистрированы 1 586 кандидатов - участников СВО. Фото: Alexey Belkin/GLOBAL LOOK PRESS

Около 1,6 тыс. кандидатов - участников и ветеранов специальной военной операции зарегистрированы на выборы всех уровней. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, всего на выборы всех уровней выдвинуты 1 668 кандидатов — участников, ветеранов СВО, из них 1 586 человек зарегистрированы.

«Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие, и это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа», — добавила она.

Ранее глав комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что западные неправительственные организации причастны к попыткам дестабилизации России перед предстоящими сентябрьскими выборами.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире «Комсомольской правды» рассказала, что перед выборами в России увеличится число провокаций со стороны западных разведок.