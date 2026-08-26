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НовостиВ мире26 августа 2026 8:43

В Великобритании с 1 октября повысятся тарифы на газ и электроэнергию

Счета за энергию в Британии вырастут на 4% с октября из-за конфликта на Ближнем Востоке
Мария СПИРИДОНОВА
В Великобритании с 1 октября повысятся тарифы на газ и электроэнергию на 4%

В Великобритании с 1 октября повысятся тарифы на газ и электроэнергию на 4%

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября в Великобритании вырастут тарифы на газ и электроэнергию — ценовой потолок для домохозяйств со средним уровнем потребления увеличится на 4% и достигнет 1 723 фунтов стерлингов (около 2 348 долларов) в год, сообщил энергетический регулятор Ofgem.

При этом речь идет не о фиксированной сумме, а о расчетной величине для домохозяйства со средним уровнем потребления. Фактический счет зависит от фактического объема использованной энергии. Как пояснили в ведомстве, повышение связано с ростом оптовых цен на энергоносители, вызванным продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что отказ Евросоюза от российского газа является энергетическим самоубийством для ЕС.