В Великобритании с 1 октября повысятся тарифы на газ и электроэнергию на 4% Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября в Великобритании вырастут тарифы на газ и электроэнергию — ценовой потолок для домохозяйств со средним уровнем потребления увеличится на 4% и достигнет 1 723 фунтов стерлингов (около 2 348 долларов) в год, сообщил энергетический регулятор Ofgem.

При этом речь идет не о фиксированной сумме, а о расчетной величине для домохозяйства со средним уровнем потребления. Фактический счет зависит от фактического объема использованной энергии. Как пояснили в ведомстве, повышение связано с ростом оптовых цен на энергоносители, вызванным продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что отказ Евросоюза от российского газа является энергетическим самоубийством для ЕС.