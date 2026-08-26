Астрофизик рассказал, что может увидеть человек при попадании в черную дыру. Фото: Shutterstock / FOTODOM

Попавший в сверхмассивную черную дыру человек сможет наблюдать движения звезд и даже галактик, которые снаружи происходят на протяжении миллионов лет. Об этом рассказал старший научный сотрудник Отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.

По словам ученого, попасть в черную дыру звездной массы практически невозможно из-за сильных приливных сил. Они будут растягивать приближающийся объект и в итоге разорвут его еще до пересечения горизонта событий.

«При падении в сверхмассивную черную дыру приливные силы будут меньше, и космический корабль вполне способен будет попасть под горизонт», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

При выключенных двигателях экипаж не почувствует изменений гравитации при пересечении горизонта. Однако после этого корабль станет недоступен для наблюдения извне. Картина окружающего пространства сильно исказится, а свет звезд сместится в синюю сторону.

«Время на корабле ускорится так сильно, что его обитатели смогут увидеть движения звезд и даже галактик, на которые снаружи потребовались миллионы лет. Корабль при этом будет падать на центр черной дыры», — отметил ученый.

При этом, как уточнил Пилипенко, сам центр экипаж увидеть не сможет, поскольку корабль разорвут приливные силы при дальнейшем приближении.

Напомним, в августе этого года телескоп Джеймса Уэбба обнаружил две черные дыры, которые находятся так близко друг к другу, что медленно движутся по кругу, создавая нечто вроде своеобразного танца. Они поглощали звезды на протяжении последних 13 млрд лет.