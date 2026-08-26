СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на логистический центр в Котовске. Об этом сообщает СК РФ в своем канале на платформе Max.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области (ст. 205 УК РФ)», - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что регулярные удары по логистическим центрам маркетплейсов представляют собой целенаправленную террористическую тактику против исключительно мирных граждан. Следователям предстоит установить и привлечь к ответственности причастных к этим террористическим атакам.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз атаковали логистический центр компании Wildberries. Удар пришелся по объекту в Котовске Тамбовской области. В результате возникшего возгорания пострадал один человек. Позже стало известно, что логистический центр выгорел полностью.

Ночью 24 августа на территории логистического центра OZON в Тахтамукайском районе Адыгеи возник пожар после атаки дронов ВСУ.