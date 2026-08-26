Путин поздравил коллектив корпорации "Энергия" с 80-летием Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева с 80-летием компании. В своем обращении он отметил, что коллектив корпорации является признанным лидером в своей сфере и успешно реализует передовые проекты.

"Среди выдающихся достижений корпорации - создание первого искусственного спутника Земли и пилотируемого космического корабля Восток, на котором Юрий Гагарин совершил свой легендарный полёт, деятельное участие в реализации программ исследования Луны, Венеры, Марса", - заявил президент.

По мнению Путина, корпорация РКК "Энергия" остается лидером отрасли и бережно хранит традиции, внедряет инновации и реализует крупные проекты. Глава государства уверен, что это поможет успешно решать задачи, такие как создание пилотируемого корабля, проектирование орбитальной станции и производство разгонных блоков. Он пожелал успехов и благополучия ветеранам и сотрудникам компании.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, назвав её ведущей и прогрессивной основой для дальнейшего развития.