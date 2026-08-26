Володин: неонацистский режим Зеленского и Запад истребляют народ Украины Фото: пресс-служба Госдумы/ТАСС

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил киевский режим и западные страны в уничтожении населения Украины. По его убеждению, народ Украины стал жертвой политики собственного руководства и коллективного Запада. Этим политик поделился в беседе с ИС «Вести».

«Идет истребление украинского народа. Кем? Неонацистским режимом Зеленского и коллективным Западом. Коллективный Запад пытается руками украинцев бороться с Россией до последнего украинца, до последней украинки», — указал Володин.

С подобными оценками соглашается и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она заявила, что нынешняя политика главы киевской хунты приводит страну к разрушению. Мендель также обратила внимание на то, что Зеленский пытается представить сохранение текущей ситуации как единственный способ спасти государство.