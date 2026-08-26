ВС РФ поразили логистику, склады и объекты инфраструктуры Украины в 141 районе Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры в 141 районе Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что российские войска освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской.

Энергосистема и военная логистика Украины минувшей ночью подверглись массированному удару. Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре и судну-сухогрузу, доставившему партию грузов военного назначения для нужд украинской армии.