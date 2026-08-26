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НовостиПолитика26 августа 2026 9:28

Путин обсудил с президентом Сирии развитие отношений Москвы и Дамаска

Лидеры подтвердили готовность углублять политический диалог и сотрудничество в экономике и гуманитарной сфере
Анна АДАМАЙТЕС
Путин обсудил с президентом Сирии развитие отношений Москвы и Дамаска

Путин обсудил с президентом Сирии развитие отношений Москвы и Дамаска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

26 августа, в среду, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений.

Как отметили в Кремле, Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа выразили готовность к углублению политического диалога, а также к расширению сотрудничества стран в экономической, гуманитарной и иных областях.

«Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — передаёт Кремль.

Ранее KP.RU писал, что Россия и Сирия подписали меморандум о будущем военных баз РФ в Хмеймиме и Тартусе, которые станут центрами совместной военной подготовки. Сирийская сторона также выразила надежду, что соглашение позволит вывести сотрудничество с Россией на качественно новый уровень.