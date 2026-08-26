Журналист Мартенс объявлен в международный розыск после слов об убийстве русских

Михаэль Мартенс

Немецкий журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс объявлен в международный розыск. Об этом сообщил участник судебного процесса.

Следствие заочно предъявило Мартенсу обвинение в разжигании ненависти или вражды. Поводом для уголовного преследования стали его публичные высказывания, содержавшие призывы к убийству граждан России.

В рамках расследования правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для заочного привлечения фигуранта к ответственности.

Напомним, против Мартенса возбуждено дело по статье о разжигании ненависти или вражды. За такое правонарушение предусматривается до шести лет тюрьмы.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды было возбуждено после того, как на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде немецкий журналист спросил, что Европа могла бы сделать, чтобы «помочь убить больше русских».