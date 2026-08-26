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НовостиПолитика26 августа 2026 9:05

Суд в Москве заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

Корреспондента немецкой газеты обвиняют в разжигании ненависти после высказываний об убийстве русских
Анна АДАМАЙТЕС
Суд в Москве заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

Суд в Москве заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды.

Основанием для уголовного преследования стали высказывания Мартенса об убийстве русских. Суд постановил арестовать его заочно.

Против Мартенса возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ — за разжигание ненависти или вражды. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы. Данные о журналисте FAZ Михаэле Мартенсе внесены в базу розыска МВД РФ.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды было возбуждено после того, как на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде Мартенс спросил, что Европа могла бы сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Слова немецкого корреспондента вызвали широкий общественный резонанс, в Интернете появилась петиция с требованием уволить его. Однако сбор подписей приостановили: Change.org отправила обращение на повторную модерацию.