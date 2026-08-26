Популярное средство от простуды может вызвать судороги: предупреждение врача

При чрезмерном употреблении растения возможны скачки давления. Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Globallook

Шалфей, который многие используют как средство от простуды и для улучшения самочувствия, в некоторых случаях может навредить организму. Большие дозы растения способны вызвать опасные побочные эффекты, включая судороги, предупредил врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Об этом пишет «Абзац».

«Шалфей содержит эфирное масло туйон. В больших дозах это нейротоксин, который может вызвать судороги или спровоцировать приступ эпилепсии», – отметил Калинчев.

Шалфей не рекомендуется употреблять во время беременности, так как он может повышать тонус матки и создавать риск прерывания беременности. В период грудного вскармливания растение способно снижать выработку грудного молока. Также шалфей может быть нежелателен при заболеваниях, зависящих от уровня эстрогенов, поскольку обладает гормоноподобным действием.

Кроме того, при чрезмерном употреблении растения возможны скачки давления, снижение уровня сахара в крови, тошнота и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому перед применением шалфея в качестве лечебного средства врач советует учитывать противопоказания.

Ранее сайт KP.RU писал, что шалфей не рекомендуется использовать детям младше 12 лет, особенно в виде самостоятельно приготовленных отваров и настоев из листьев растения.