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НовостиПолитика26 августа 2026 9:53

Памфилова: В интернете появились более 300 тысяч фейков о выборах в РФ

Памфилова заявила, что Запад выделил огромные деньги на срыв выборов в России
Сергей КУДРИН
Глава ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что в интернете распространяется более 300 тысяч ложных сообщений, цель которых - подорвать доверие к выборам в России и спровоцировать недовольство.

"Вот они работают, уже сейчас более 300 тыс. разного рода во всех сетях распространяется фейковых заявлений, направленных на дискредитацию выборов, мощные центры", - заявила Памфилова.

По словам Памфиловой, за этим стоят "враги с Запада", которые активно финансируют распространение дезинформации. Они ищут любых релокантов, которые готовы обливать помоями свою родину. Затем таким людям обещают хорошие зарплаты, иногда даже жильё, учитывая, что многие из них живут на Западе в весьма скромных условиях, и за эти небольшие пайки они самозабвенно распространяют про Россию всё, что им скажут.

Ранее KP.RU сообщил, что глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о деградации западных избирательных систем. Она отметила профанацию демократических принципов на Западе.