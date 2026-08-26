По меньшей мере восемь человек погибли в результате оползня в Непале. Фото: Safal Prakash Shrestha/GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десятки числятся пропавшими без вести в результате внезапного паводка, который привел к оползням на севере Непала. Об этом сообщает BFM TV.

По словам официального представителя центрального управления полиции Абинараян Кафле, «на данный момент найдены тела восьми погибших». При этом отмечается, что в районе Расува без вести пропали 26 полицейских.

Река Бхоте-Коши на севере Непала начала молниеносно подниматься утром 26 августа со стороны Китая. В результате пострадали жители районов Расува и Нувакот Непала. Дома и дороги здесь оказались разрушены, со многими поселками все еще нет связи. Так что известное число погибших, вероятнее всего, будет только расти.

При этом в Совете по туризму Непала отметили, что по меньшей мере 384 туриста, в том числе 291 иностранец, потеряли связь после внезапных наводнений и оползней вблизи пограничного порта с Китаем.

Ранее сообщалось, что наводнение на Сахалине испортило воду в двух водозаборах в городе Томари.