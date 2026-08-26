Лидер сменился: объявлен рейтинг лучших школ России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рейтинге лучших школ России произошла смена лидера. Теперь первое место занимает Физико-математический лицей №31 из Челябинска, который обогнал прошлогоднего победителя. Такую информацию предоставили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX.

Челябинский лицей поднялся на вершину списка по конкурентоспособности. На второй строчке остался СУНЦ МГУ, а Физтех-лицей имени Капицы, бывший лучшим в прошлом году, теперь расположился на третьем месте. Также в первую пятерку вошли Физико-математическая школа из Тюмени и столичный лицей «Вторая школа», которые заняли четвертую и пятую позиции соответственно.

Помимо школьного рейтинга, агентство RAEX недавно представило и ежегодный список 100 сильнейших вузов страны. В нем уже много лет подряд лидирует Московский государственный университет имени Ломоносова, удерживающий первенство с 2012 года. В тройку высших учебных заведений также вошли МГТУ имени Баумана и Московский физико-технический институт.

Пятерку лучших вузов замкнули Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ. Эксперты отметили, что состав первой двадцатки остался прежним, однако сразу три университета смогли улучшить свои прошлогодние показатели и подняться в рейтинге.