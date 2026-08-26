МИД: РФ неизвестно о предложениях Зеленского о прекращении ударов в Черном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что российской стороне ничего не известно о каких-либо инициативах украинского руководства и главы киевского режима Владимира Зеленского касательно прекращения ударов по гражданским судам в акватории Черного моря.

«Мне неизвестно ни о каком предложении Зеленского», — сказал замглавы российского ведомства журналистам, комментируя информацию о том, что Россия якобы отклонила предложение Украины о прекращении атак в Черном море.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил Киев и Запад в уничтожении украинцев. По его словам, народ Украины страдает из-за политики Зеленского и Запада, которые руками украинцев борются с Россией.