Организаторы концерта Канье Уэста судятся из-за названия агентства: разбирательство идёт почти год Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Say Agency, известная организацией концерта Канье Уэста в России, подала в суд на бизнес-леди из Одинцово из-за спора о праве на бренд «Say». Это выяснил KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile. При этом разбирательство длится с осени прошлого года, а иск был направлен в Суд по интеллектуальным правам против индивидуального предпринимателя Юлии Горбовской.

Агентство требует аннулировать охрану товарного знака, так как, по их мнению, владелица его не использует. Предпринимательница зарегистрировала бренд ещё в 2019 году, и права на него действуют до ноября 2028 года. Этот знак позволяет оказывать услуги по организации концертов, продаже билетов и прокату оборудования, хотя основная деятельность Горбовской связана с подготовкой кадров.

Судебное заседание перенесено на 24 сентября. Отметим, что Say Agency занимается привозом зарубежных звёзд, среди которых Akon, Jason Derulo и Flo Rida. Компания зарегистрирована в Москве с 2017 года, её возглавляет Анна Субчева, а учредителем также является Татьяна Кондратенко. В прошлом году выручка фирмы составила 346 млн рублей, однако чистая прибыль ушла в минус на 163 млн.

Ранее представители агентства Say Agency обратились к поклонникам Канье Уэста в социальных сетях, чтобы развеять панику вокруг возможной отмены шоу. Они заверили публику, что выступление американского исполнителя состоится в запланированные даты.