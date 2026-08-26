Врач раскрыл, какие привычки в офисе разрушают позвоночник

Врач посоветовал разминаться каждые 30-40 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Длительная работа за компьютером и привычка подолгу сидеть в одной позе могут постепенно ухудшать состояние позвоночника. Боли в спине, шее и напряжение мышц часто становятся последствиями так называемого офисного синдрома, рассказал физический терапевт, специалист по медицинской реабилитации НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Андрей Кузнецов. Об этом пишет mk.ru.

«Дело не в том, что «немного затекло», а в том, что постепенно страдает питание дисков, формируются микротравмы, мышцы входят в патологический спазм. Со временем это может привести к грыже и протрузии. И начинается все с обычного офисного стула», – отметил Кузнецов.

По словам специалиста, особенно вредно сидеть с округленной спиной, вытянутой вперед головой и постоянно смотреть вниз в телефон. Такая поза повышает нагрузку на позвоночник и может привести к хроническим болям в пояснице и шее.

Чтобы снизить риски, врач посоветовал регулярно менять положение тела, вставать и разминаться каждые 30-40 минут, правильно расположить монитор и поддерживать естественный изгиб поясницы. При появлении длительных болей, онемения или слабости в конечностях нужно обратиться к специалисту.

Ранее невролог Владимир Белаш предупредил, что длительная сидячая работа может негативно отражаться не только на состоянии позвоночника, но и на репродуктивном здоровье.