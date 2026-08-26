В Непале после наводнения пропали без вести 291 иностранец и 93 местных жителя Фото: REUTERS.

В Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения: без вести пропали более 380 путешественников. Среди них 291 иностранец и 93 местных жителя, сообщили в управлении по туризму страны.

По данным ведомства, информация о пропавших поступила от туроператоров, работающих в зоне бедствия. Спасатели фиксируют тяжелую ситуацию в районах, где сошли сели и оползни.

Ранее стало известно о восьми найденных телах, но число жертв может возрасти. В полиции уточнили, что среди пропавших числятся 26 сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу в районе Расува.

Представитель центрального управления полиции Абинараян Кафле сообщил, что на данный момент идентифицированы останки восьми человек. Он добавил, что поисковые группы работают в условиях сложного рельефа и размытых дорог.

Стихия обрушилась на север Непала внезапно: проливные дожди спровоцировали паводки и сход грунта. Туристические маршруты в горах оказались перекрыты, а связь с некоторыми деревнями прервана.