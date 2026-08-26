Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Писаревки в Сумской области, фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Во время специальной военной операции части 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая входит в состав группировки войск «Север», смогли занять населённый пункт Писаревка в Сумской области. Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения Писаревки.

Подразделения, действуя решительно и при поддержке артиллерии и беспилотников, овладели Писаревкой и закрепились на её территории. После того, как украинские националисты были вытеснены за пределы села, российские военные приступили к проверке зданий, подвалов и окрестностей.

В Писаревке и окрестностях украинские боевики разместили системы ПВО, артиллерию и пункты управления беспилотниками.

Захват населенного пункта расширяет буферную зону вдоль российской границы. Подразделения группировки «Север» продолжают формировать безопасную зону в Сумской и Харьковской областях, вытесняя противника и обеспечивая безопасность населения.

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