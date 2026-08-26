Ростехнадзор расследует причины ЧП на Амурском газохимическом комплексе

Ликвидация последствий пожара на строительной площадке АГХК Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

Ростехнадзор сформировал специальную техническую комиссию для расследования причин трагического происшествия на Амурском газохимическом комплексе. Соответствующий приказ подписан ведомством после недавнего пожара на строительной площадке объекта.

Напомним, в результате ЧП на производстве пиролиза погибли семь человек, еще девять граждан Китая числятся пропавшими без вести. Число пострадавших достигло 152 человек, из них 36 госпитализированы.

Комиссию возглавил руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов. В ее состав вошли эксперты центрального аппарата ведомства, специалисты профильных организаций, а также представители региональных и федеральных органов власти. Заместитель главы ведомства Вадим Сергеев лично находится на месте ЧП.

Специалистам предстоит тщательно изучить соблюдение градостроительного законодательства и установить точные причины трагедии. Работать комиссия будет до 27 ноября.

Как писал сайт KP.RU, СК России завел уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают следователи, они допрашивают потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы.