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НовостиПроисшествия26 августа 2026 11:40

РСТ: туроператоры не получали обращений от россиян из-за наводнения в Непале

В августе в Непале наблюдается низкий сезон для массового въездного туризма из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
РСТ: туроператоры РФ не получали обращений из-за наводнения в Непале

РСТ: туроператоры РФ не получали обращений из-за наводнения в Непале

Фото: REUTERS.

Российский союз туриндустрии (РСТ) не зафиксировал обращений от соотечественников, находящихся в Непале.

Как пояснили в пресс-службе организации, в настоящее время в стране наблюдается низкий сезон для массового въездного туризма из России, из-за чего организованных туристических групп там практически нет.

«В Непале сейчас низкий сезон для массового российского туризма, организованных групп практически нет. Обращений о проблемах российских организованных туристов в Непале не поступало», — сказано в официальном сообщении союза.

Напомним, в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Как сообщили в управлении по туризму страны, без вести пропали более 380 путешественников. Среди них 291 иностранец и 93 местных жителя. Спасатели фиксируют тяжелую ситуацию в районах, где сошли сели и оползни.