Под Смоленском таможенники задержали нелегальную партию сигарет на 80 млн рублей Фото: пресс-служба Смоленской таможни

В Смоленской области таможенники остановили фуру, которая везла более полумиллиона пачек немаркированных сигарет. Стоимость нелегального груза, по предварительным данным, превышает 81 миллион рублей. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.

Крупную партию контрабанды обнаружили в районе деревни Гнездово. В документах значилось, что из Белоруссии в Россию транспортируют 19 тонн кваса, однако инспекторы нашли сигареты девяти марок без акцизных марок. Водитель не смог предъявить никаких разрешительных бумаг на этот товар.

На шофера и его подельников завели уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Следствие считает, что они действовали группой по сговору. Теперь нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Операцию провели совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных к этой схеме.

Накануне калининградские таможенники нашли более 100 живых ящериц у россиянки, следовавшей на автобусе в Польшу. Женщина призналась, что везла их в Германию за гонорар.