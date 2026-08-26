Россиянам рассказали, как выбрать безопасную сельдь в магазине

Один признак у сельди должен насторожить покупателя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтые пятна на сельди могут говорить о том, что рыба начала портиться. При выборе пресервов стоит обращать внимание не только на срок годности, но и на внешний вид, состав и запах продукта, рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович. Об этом пишет Life.ru.

«Выбирайте крупного производителя – это минимизирует риски. Избегайте длинных списков E-добавок. Оцените внешний вид: на рыбе не должно быть желтого жирка – это признак окисления», – отметила Львович.

По словам специалиста, определить качество масла по запаху удается не всегда. Если сельдь находится в маринаде или специях, они могут перебить запах прогорклого масла. Наличие лишних консервантов без лабораторного анализа покупатель также не сможет определить.

Самым безопасным вариантом эксперт назвала бочковую сельдь, которую человек самостоятельно солит и разделывает. При покупке пресервов она посоветовала отдавать предпочтение продукции с коротким составом и внимательно проверять дату изготовления.

Ранее сайт KP.RU писал, что сельдь остается самой популярной рыбой в России. В 2025 году на одного жителя страны приходилось около 2,6 кг этой рыбы – примерно втрое больше, чем в советские годы.