81-летний актер Бюльбюль оглы женился на девушке, которая моложе его на 33 года Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

81-летний актер и певец Полад Бюльбюль оглы женился на женщине, которая младше его на 33 года. Избранницей артиста стала 48-летняя танцовщица и педагог Этери Джафарова, сообщает The Voice.

Для Бюльбюль оглы этот брак стал третьим. Его новая супруга носит звание заслуженной артистки Азербайджана. Ранее Джафарова была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля танца, а сейчас преподает на кафедре национального и современного танца Бакинской хореографической академии.

Пара знакома уже давно благодаря совместной творческой работе. В феврале 2025 года Джафарова выступила главным балетмейстером юбилейного вечера «Возвращение», посвященного 80-летию Бюльбюль оглы. Тогда она также выходила вместе с артистом на сцену.

Недавно молодожены посетили музыкальный фестиваль в Габале, после чего отправились отдыхать в турецкий Бодрум.

Первой супругой Бюльбюль оглы была народная артистка СССР Бэла Руденко, от этого брака у него есть сын Теймур. В 1997 году певец женился на Гюльнаре Шихалиевой. У них родились дочь Лейла и сын Муртуза.

Тем временем сразу несколько звездных пар этим летом отправились в свадебные путешествия. Клава Кока и Дмитрий Масленников после свадьбы побывали в США, Михаил Галустян и Лилия Киосе выбрали Санкт-Петербург, а Мирослава Карпович и Евгений Рагулин совместили поездки в Париж и на Мальдивы. Ида Галич и Олег Ледвич провели часть медового месяца в Красноярском крае.