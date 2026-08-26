Умер Петер Надаш, венгерский писатель

Писатель Петер Надаш. Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Умер венгерский писатель Петер Надаш. Ему было 83 года. Об этом сообщает издание France24 со ссылкой на публициста Анетт Орос.

«Петер Надас скончался», - сказала публицист Анетт Орос.

В сообщении на странице в соцсети отмечается, что писатель скончался рано утром в среду, 26 августа, в своем доме в Гомбоссеге.

В 2004 году Надас опубликовал книгу «Собственная смерть», в которой рассказал о пережитом инфаркте, едва не стоившем ему жизни. В результате инфаркта он был признан клинически мертвым, но впоследствии его реанимировали. Кроме того, в 2025 году Надаш опубликовал обширную критику современного общества и человеческого стремления к обладанию и накоплению.

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