Rockstar подтвердила утечку GTA VI и попросила фанатов не спешить с выводами Фото: REUTERS.

Компания Rockstar Games 26 августа официально подтвердила утечку материалов по игре GTA VI в соцсети Х. Это первое заявление студии после того, как в сети массово появились слитые геймплейные видео и детали игры. Разработчики назвали произошедшее серьёзным ударом по всей команде и попросили поклонников не делать поспешных выводов.

«Мы очень рады, что уже завтра вы сможете увидеть расширенный материал по игре. На его подготовку ушло больше времени, чем мы хотели, но, как и во всём, что мы делаем, мы понимаем, что должны превзойти ваши ожидания», — говорится в заявлении студии.

Ранее в сети появились многочисленные сливы, касающиеся геймплея и сюжета долгожданной игры. Rockstar отметила, что это может повлиять на впечатления игроков, но подтвердила, что релиз GTA VI по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года. Точное время и формат показа геймплея пока не уточняются.

KP.RU также писал, что в американской армии контрактникам пообещали дополнительные выходные в честь выхода GTA VI, чтобы удержать солдат. Согласно служебной записке 9-го инженерного батальона из Форт-Стюарта, те, кто продлит контракт до 14 ноября, получат четыре дня отдыха.