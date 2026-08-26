От школьного набора до старта в профессии: детям бойцов СВО помогают строить образовательные маршруты

Фото: пресс-служба фонда Точно ДОБРО

Подготовка к учебному году – праздник для первоклассников и привычная рутина для подростков. Однако дети из семей бойцов СВО переживают это время по-разному: нередко семьи сталкиваются с психологическим напряжением и трудностями, которые делают даже повседневные решения эмоционально затратными.

Благотворительный фонд Точно ДОБРО ведёт систематическую работу с героями и их семьями, в частности помогая молодому поколению выстраивать образовательные траектории: от мягкого вхождения в процесс обучения до помощи в профессиональном выборе.

В преддверии 1 сентября фонд реализовал уже традиционный проект подготовки детей бойцов СВО к школе. Более 50 ребят с 1-го по 11-й класс получили адресную помощь, включающую не только базовые канцелярские наборы и рюкзаки-торбы, но и принадлежности с уникальным дизайном, яркие элементы школьного стиля и оформления рабочего пространства.

«Мы видим своей задачей не просто облегчить финансовую нагрузку, а снять эмоциональное напряжение с мам, которые сейчас в одиночку решают множество вопросов, – говорит учредитель фонда Точно ДОБРО Белла Амосова. – А также помочь детям уверенно чувствовать себя среди сверстников и с интересом погружаться в процесс обучения».

Вручение проходило в штаб-квартире ГК ТОЧНО – и неслучайно: в команде с экспертами группы компаний фонд реализует проекты, способствующие профессиональному самоопределению молодёжи и углублению знаний в уже выбранном направлении.

Образовательные программы фонда, поддержанные Министерством строительства и ЖКХ России, федеральными детскими центрами, а также представителями социального сектора и бизнеса, не раз становились для подростков отправной точкой в выборе профессионального пути. На практике участники – школьники, в том числе из семей бойцов СВО, и студенты – проходят этапы реальной работы на строительных объектах: учатся класть кирпич, вязать арматуру, разрабатывать генпланы и погружаются в другие профессии отрасли. Это вклад в будущее уже более 300 молодых людей из разных городов России и мост между системой образования и реальным сектором экономики страны: выпускники проектов фонда уверенно выбирают строительные вузы.

В ближайших планах – открытие инновационных пространств фонда Точно ДОБРО в Краснодаре и Казани для реализации комплексных образовательных программ совместно с государством, НКО и бизнесом.