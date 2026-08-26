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НовостиПолитика26 августа 2026 12:39

Система управления жизненным циклом дронов включена в реестр российского ПО

В Ростехе рассказали об отечественной платформе управления дронами «СТАР-БАС»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Система управления жизненным циклом дронов включена в реестр российского ПО. Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Система управления жизненным циклом дронов включена в реестр российского ПО. Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Первая в России система управления жизненным циклом беспилотников «СТАР-БАС», созданная при участии Ростеха, официально включена в реестр отечественного ПО. Об этом сообщили в госкорпорации.

Платформа автоматизирует учет тысяч дронов, ведет их цифровые паспорта и с помощью ИИ прогнозирует поломки. Решение включает модули для эксплуатантов, производителей и арендаторов, интегрируясь с системами учета.

Среди ключевых результатов внедрения нововведения отмечается сокращение неплановых простоев техники на 20–30% (в пилоте — до 60%), снижение затрат на запчасти на 15–25%, ускорение формирования отчетности на 80%.

В Ростехе заявили, что признание Минпромторга и ИЦК «БАС» подтверждает статус разработки как приоритета импортозамещения для обеспечения технологической независимости страны.

Накануне «Уралдронзавод» представил новый дальнобойный БПЛА «Упырь-К», который способен поражать цели на расстоянии до 50 км. Аппарат может нести полезную нагрузку массой до 12 кг, включая противотанковые мины.