Мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА в Тульской области Фото: REUTERS.

В минувшую ночь Тульская область вновь столкнулась с атакой дронов. Средства противовоздушной обороны оперативно и успешно нейтрализовали угрозу для региона. Пострадавшим в результате атаки числится мужчина.

Известно, что местный житель ранен при падении сбитого беспилотника. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении, где ему оказывают всю необходимую помощь. Специалисты постоянно следят за его состоянием.

По данным Министерства обороны России, за ночь силами противовоздушной обороны было сбито восемь украинских беспилотников, которые пытались проникнуть на территорию области. Сейчас режим воздушной опасности в Тульской области снят. Экстренные службы продолжают работать в обычном режиме, а ситуация в регионе остается стабильной и под контролем.

Ранее KP.RU сообщил, что боевики ВСУ атаковали предприятие в Прохоровке и грузовой автомобиль в Погореловке Белгородской области. Пострадали три человека, двое из них получили множественные осколочные ранения и госпитализированы в Белгород.