В России хотят бесплатно выдавать землю под ИЖС: будет всего одно условие Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти рассматривают идею предоставления гражданам земельных участков бесплатно при условии обязательного строительства жилья. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, такая мера может дать новый импульс развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Его слова приводит РИА Новости.

Зампред правительства пояснил, что получить участок на безвозмездной основе можно будет, но владельцу придется возвести на нем жилой дом. При этом зарегистрировать построенное здание необходимо будет в течение трех лет. Другие детали этой инициативы вице-премьер пока не обнародовал.

Хуснуллин отметил, что спрос на частные дома в стране очень высок, однако реализация таких проектов сопряжена с определенными трудностями. Он добавил, что за последние годы были освоены практически все удобные площадки, поэтому для дальнейшего развития отрасли требуются нестандартные решения. По его оценке, около 63% жителей страны предпочитают жить именно в индивидуальном жилье.

Ранее вице-премьер затронул тему льготной ипотеки. Он сообщил, что до 1 октября 2026 года вносить изменения в условия «Семейной ипотеки» рискованно, так как последствия перерасчета сложно просчитать в полной мере.