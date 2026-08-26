Возвращение блудного и обнищавшего сына: Принц Гарри вместе с женой вернулся в Британию

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Британский принц Гарри вместе с супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл, и детьми прибыл в Великобританию частным рейсом из США. Об этом сообщает Mirror.

Семья прилетела из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Вместе с Гарри и Меган в Британию приехали их дети — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет.

Возвращение произошло спустя шесть лет после того, как супруги отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и перебрались в США. Теперь Гарри и Меган намерены проводить в Великобритании продолжительное время, однако возвращаться к исполнению королевских обязанностей не планируют. Свой дом в Калифорнии пара также сохранит.

Ранее KP.RU писал, что одной из причин возвращения Гарри и Меган в Великобританию могли стать финансовые трудности. По данным Daily Mail, только содержание дома в Калифорнии обходится супругам примерно в 650 тысяч долларов в год с учетом ипотеки и налога на роскошь. Еще около девяти тысяч долларов в день семья тратит на частную охрану. Дополнительные расходы связаны с виллой в Португалии стоимостью 6,3 млн фунтов.